Diebin klaut 87-jährigem Mann Handtasche aus Einkaufswagen

Speyer. Eine Diebin hat am Montagnachmittag einem 87-jährigen Mann seine Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Nach Polizeiangaben hielten sich der Geschädigte und seine Ehefrau in einem Supermarkt in der Tullastraße auf.

Als das Paar sich vom Einkaufswagen abwandte, nutzte die bislang unbekannter Täterin die Gelegenheit, nahm die Tasche aus dem Wagen und verstaute diese in einer mitgeführten Umhängetasche und verschwand von der Örtlichkeit. In der Handtasche befanden sich ein Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, der Ausweis, Führerschein und ein Schlüsselbund des Geschädigten.

Die Täterin ist von schmaler Statur, trug eine schwarze Kappe mit der Aufschrift "Love", einen hellgrauen Pullover sowie hellblaue Jeans. Zudem hatte die Frau weiße Sneakers und trug eine schwarze FFP2-Maske. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/1370 in Verbindung zu setzen.