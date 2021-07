Haßloch. Unbekannte haben am Montagnachmittag Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von 8.000 Euro aus einem Haus in der Gottlieb-Düttenhöfer-Straße gestohlen. Nach Angaben der Polizei, ereignete sich der Einbruch zwischen 14 und 16 Uhr, während die Hausbesitzerin sich nicht zuhause befand. Die Polizei bittet mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu teilen.

