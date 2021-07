Mutterstadt. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Waren im Wert von 20.000 Euro aus einem Modegeschäft in Mutterstadt gestohlen. Laut Polizei, konnten die Täter etwa 100 Paar Schuhe, 60 Handtaschen sowie Sporttaschen und Geldbeutel - zumeist aus Leder - aus dem Geschäft im Gewerbegebiet An der Fohlenweide mitnehmen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.