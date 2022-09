Diebe stehlen in Worms acht Bürocontainer im Wert von rund 64.000 Euro

Worms. Unbekannte haben auf dem Festplatz in Worms acht Bürocontainer im Wert von rund 64.000 Euro entwendet. Jeder Container habe einen Wert von 7.000 bis 8.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, waren die Container dort für das Oktoberfest aufgestellt. Die Container wurden von den Dieben dabei vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestohlen. In den Containern sollen Tische und Stühle gelagert gewesen sein.

Wer Hinweise zu dem Vorfall hat oder Angaben zu den unbekannten Dieben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06241/852-0 bei der Polizei zu melden. „Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden“, teilen die Beamten mit.