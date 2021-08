Großkarlbach. Einbrecher sind am Montag zwischen 0 Uhr und 9 Uhr in ein Haus in der Silvanerstraße in Großkarlbach eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie Bargeld und Schmuck in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 an die Polizei zu wenden.

