Diebe machen Beute im Wert von 40.000 Euro bei Einbruch in Fahrradgeschäft

Ladenburg. Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Fahrradsportgeschäft in Ladenburg am frühen Freitagmorgen Beute im Wert von rund 40.000 Euro gemacht. Aus dem Laden wurden nach Polizeiangaben vier hochwertige E-Bikes, vier Mountainbikes und zwei Rennsporträder entwendet. Die Einbrecher hatten sich zwischen 1 Uhr und 6 Uhr Zutritt zum Lagerraum verschafft und es danach auf die hochwertigsten Räder abgesehen. Diese stellten sie anschließend im Hofraum für den Abtransport bereit. Zwei Räder seien dabei zurückgelassen worden.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 bei der Polizei.