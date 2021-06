Diebe flüchten ohne Beute

Eppelheim. Der Einsatz eines Angestellten hat den Ladendiebstahl in einem Discounter-Markt in der Grenzhöfer Straße verhindert. Am Freitagabend packten dort zwei unbekannte Männer ihren Einkaufswagen im Wert von mehreren hundert Euro voll. Nach Polizeiangaben mit Motorsägen, Werkzeugkoffern, Kaffee, elektrischen Zahnbürsten, Windeln, Waschpulver und anderen Kleinartikeln. Sie verließen den Laden, ohne zu bezahlen, über die Eingangstür. Ein 20-jähriger Angestellter folgte den Männern und konnte ihnen den Einkaufswagen wieder abjagen. Die Diebe flüchteten zu einem grauen Renault-Van mit Mannheimer Kennzeichen und fuhren davon. Die Suche nach den Tätern läuft nun auf Hochtouren. Zeugenhinweise zum Vorfall an Telefon 06224/76 63 77 oder 06221/3 41 80.

