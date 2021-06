Diebe brechen Steine aus Wand eines Restaurant - und stehlen nichts

Hirschberg. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter nach Angaben der Polizei auf spektakuläre Art und Weise in die Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants im Industriegebiet Hirschberg eingedrungen. Zwischen 2.30 und 6.40 Uhr hebelten sie die Verkleidung eines Autoschalters auf und brachen Teile des Mauerwerkes auf einer Fläche von einem Quadratmeter heraus. Eventuell wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, denn nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Schaden am Gebäude wird

auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/ 100 30 zu melden.

AdUnit urban-intext1