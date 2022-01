Schwetzingen. Unbekannte sind in der Straße "Am Leimbach" in Schwetzingen in ein Reihenhaus eingebrochen indem sie eine Terassentür eingeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe diversen Goldschmuck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/2880 in Verbindung zu

setzen.