Diebe bestehlen schlafende Reisende im Zug nach Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg. Drei Personen sind am frühen Samstagmorgen im Zug auf dem Weg von Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg bestohlen worden, als sie eingeschlafen sind. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die bislang unbekannten Diebe die Tatgelegenheiten und entwendeten Taschen und Rucksäcke. In einem Fall ist ein Schaden von etwa 60 Euro entstanden, in einem anderen Fall betrug die Schadenshöhe etwa 1.000 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Diebstahls in mehreren Fällen und nutzt dazu auch die Videoüberwachung in einem der Züge. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.