Dieb am Mannheimer Hauptbahnhof wegen fehlendem Ticket überführt

Mannheim. Aufgrund eines fehlenden Fahrscheins ist ein Dieb in Mannheim aufgeflogen. Der 22-Jährige hatte am späten Mittwochabend einen ICE zwischen Karlsruhe und Mannheim wegen des fehlenden Tickets verlassen müssen. Für anschließende polizeiliche Maßnahmen musste der Mann dann die Beamten der Bundespolizei auf die Dienststelle am Mannheimer Hauptbahnhof begleiten.

Hier durchsuchten sie seinen Rucksack und stießen auf Gegenstände, die offensichtlich nicht dem 22-Jährigen zuzuordnen waren. Bei weiteren Gegenständen, darunter hochwertige Elektronikartikel, gelang es dem Mann zudem nicht, die Gerätesperren zu deaktivieren.

Damit stand der Verdacht im Raum, dass es sich bei dem Rucksack nicht um das Eigentum des Mannes handelte. Die Gegenstände stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls. Die geschädigte Person des Diebstahls gilt es nun zu ermitteln.