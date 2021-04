Dieb als vermeintlicher Helfer beim Geldeinzahlen

Ludwigshafen. Als ein 59-Jähriger beim Geldeinzahlen am Bankautomaten in der Bismarckstraße in Ludwigshafen um Hilfe bat, nutzte ein 50-Jähriger die Situation skrupellos aus. Anstatt das Geld wie gebeten einzuzahlen, ließ er sich 100 Euro von dem Konto des Geschädigten auszahlen. Auf dessen Bitten, das Geld zurückzugeben, ging der Täter nicht ein. Er setzte seinen Weg in Richtung Heinigstraße fort. Der 59-Jährige verfolgte ihn und verständigte die Polizei. Diese fand bei dem 50-Jährigen neben dem geklauten Bargeld ein Messer. Außerdem ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,82 Promille.

AdUnit urban-intext1