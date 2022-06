Bad Dürkheim. Der Wurstmarkt wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Und das ohne Einschränkungen -zumindest solange es keine anderen gesetzlichen Regelungen gibt. Am Mittwochabend hat der Bad Dürkheimer Wurstmarkt- und Festausschuss grünes Licht für die weiteren Planungen gegeben. Termin ist der 9. bis 13. September und der 16. bis 19. September. „Wir sind guter Dinge, dass wir in 72 Tagen

...