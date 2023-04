Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Desolate Rhein-Neckar Löwen Der Negativtrend setzt sich fort. Die Rhein-Neckar Löwen verlieren auch gegen den VfL Gummersbach. Bei der 37:42-Niederlage leistet sich der Handball-Bundesligist erneut viel zu viele technische Fehler

Boot in Wieblingen Die Einsatzkräfte suchen seit Sonntagmorgen mit Hilfe von Booten und einem Polizeihubschrauber weiter nach einem Mann, der am Samstag in das etwa fünf Grad kalte Wasser des Flusses gefallen ist

Tipps für einen Familienausflug an Ostern: Schlösser, Gartenanlagen und Museen der Region machen an den Osterfeiertagen zahlreiche besondere Angebote für Familien. Ein Überblick

Unbekannte schlagen Männer in Mannheimer Fitnessstudio zusammen: Bei einem Streit in einem Fitnessstudio sind einem Mann zwei Zähne ausgeschlagen worden. Die Täter flüchteten zu Fuß. Die Polizei ermittelt

Betroffene fordern Konsequenzen aus Missbrauchsbericht: Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen erschüttert seit über zehn Jahren die katholische Kirche. Bald wird der Bericht für das Erzbistum Freiburg veröffentlicht. Opfer wollen gehört werden

