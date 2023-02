Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Fahrlachtunnel - Diese Stadträte prüfen die Akten: Der Mannheimer Gemeinderat hat am Dienstag einen Ausschuss eingesetzt, der die Schließung des Fahrlachtunnels aufarbeiten soll. Wir erklären, was der Ausschuss darf - und was nicht

Stadt Mannheim belegt Lilli-Gräber-Halle für Geflüchtete: Die Stadt Mannheim belegt die Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld für die Aufnahme von Geflüchteten

Polizei sucht Zeugen nach Großbrand im Mannheimer Jungbusch - Drohne im Einsatz: Bislang konzentrierten sich die Ermittlungen auf Bauarbeiter und das Umfeld. Nun sucht das Kriminalkommissariat nach weiteren Zeugen

Radweg am Luisenring: Arbeiten in der Mannheimer Innenstadt haben begonnen: Absperrungen und Engpässe für Autofahrer im Stadtteil Innenstadt-Jungbusch: Am Luisenring entsteht bis zum Beginn der Bundesgartenschau die erste geschütze Radspur (protected bike lane) Mannheims

Der Wahrheit auf den Grund gehen: Mannheimer Morgen "Faktenchecker" gehen an den Start: Der "Mannheimer Morgen" ist mit "Faktenchecker" nun auch an weiterführenden Schulen mit einem Projekt zur Förderung der Medienkompetenz aktiv. Unterstützt wird das Projekt durch die Landeszentrale für politische Bildung

Was Henner Kallmeyer als neuer Mannheimer Stadtschreiber plant: Der Theaterregisseur Henner Kallmeyer ist der neue Mannheimer Stadtschreiber für Kinder- und Jugendliteratur. An welcher Buchidee der Feuergriffel während seines Aufenthaltes arbeitet und was er zudem plant

Der Fahrlachtunnel ist seit August 2021 geschlossen. © Christoph Blüthner

