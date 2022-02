Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Stadt Mannheim startet Spendenaufruf für Menschen in Ukraine: Zusammen mit dem Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" ruft die Stadt zu Spenden auf und hat ein entsprechendes Konto angelegt. Gleichzeitig werden in Mannheim Vorbereitungen für die Aufnahme Geflüchteter getroffen.

Hin und Her um abgeschlepptes Auto in der Tiefgarage des Mannheimer Collini-Centers: In dem Rechtsstreit das Mannheimer Amtsgericht am Montag aus formalen Gründen eine einstweilige Verfügung gegen die Mannheimer Parkhausbetriebe aufgehoben.

Adler Mannheim holen den finnischen Stürmer Hännikäinen: Kurz vor dem Ende der Transferfrist haben die Adler Mannheim den finnischen Außenstürmer Markus Hännikäinen verpflichtet. Der 28-Jährige kommt von Jokerit Helsinki.

Mannheimer AfD trauert um Co-Vorsitzenden Robert Schmidt: Der Co-Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Mannheim ist am Freitag im Alter von 48 Jahren nach einer langen, schweren Krankheit verstorben. Schmidt hinterlässt eine Frau und eine einjährige Tochter.

Zug mit 65 Fahrgästen wird geräumt: Ein ICE hat am Sonntagabend bei Mannheim aufgrund einer Rauchentwicklung einen Nothalt einlegen müssen und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Der Zug mit 65 Fahrgästen musste geräumt werden.

Innenminister Strobl wegen Corona-Infektion im Krankenhaus: Der baden-württembergische Innenminister und CDU-Landeschef Thomas hat sich nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus begeben.

Kita-Situation in Mannheim bleibt angespannt: Der Ausbau von Kita-Plätzen läuft auf Hochtouren. Dennoch mangelt es in der Stadt an Betreuungsmöglichkeiten. Welche Lösungsansätze gibt es? Darauf ging der zuständige Bürgermeister im Online-Dialog mit Eltern ein.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

