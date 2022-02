Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Aus von Rathaus-Center in Ludwigshafen reißt große Nahversorgungslücke: Der Rewe-Markt im Ludwigshafener Rathaus-Center war für Menschen aus dem Hemshof die Einkaufsmöglichkeit Nummer eins. Nach der Schließung müssen sie teils weite Strecken zurücklegen. Es gibt scharfe Kritik.

Nächster Schritt im Genehmigungsverfahren für Rheindammsanierung in Mannheim: Die drohenden Baumfällungen am Rheindamm im Mannheimer Stadtteil Lindenhof sorgen seit Jahren für Zündstoff. Jetzt soll das Genehmigungsverfahren für das Vorhaben weitergehen.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

Das Rathaus-Center wird ab 2022 schrittweise abgerissen. © Bernhard Zinke

