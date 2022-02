Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spiel der Adler Mannheim fällt aus - eine Absage mit Ansage: Da den Augsburger Panthern wegen eines Corona-Ausbruchs im Team nur noch vier Feldspieler zur Verfügung stehen, musste die für Mittwochabend angesetzte Partie der Adler Mannheim im Curt-Frenzel-Stadion abgesagt werden.

Brand in Mannheimer Neckarstadt - Wohnungsinhaber erliegt seinen Verletzungen: Am späten Dienstagabend brach in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt ein Feuer aus. 50 Anwohnerinnen und Anwohner mussten während der Löscharbeiten in Bussen betreut werden.

Am späten Dienstagabend brach in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt ein Feuer aus. 50 Anwohnerinnen und Anwohner mussten während der Löscharbeiten in Bussen betreut werden. Ukrainerin aus Ludwigshafen sorgt sich um Freunde und Familie: Valentyna Sobetska organisiert mit ihrem Verein Kinderhilfe Ukraine - Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij Aktionen für Kriegsgeflüchtete und Kinder. Viele ihrer Freunde und Bekannten sind beim Militär.

Valentyna Sobetska organisiert mit ihrem Verein Kinderhilfe Ukraine - Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij Aktionen für Kriegsgeflüchtete und Kinder. Viele ihrer Freunde und Bekannten sind beim Militär. Kröten in der Pfalz wandern immer früher los: Die ersten Schutzzäune stehen bereits seit zwei Wochen in der Region - derzeit ist die Wanderung bereits im vollen Gange. Helfer sammeln die Amphibien ein und tragen sie sicher über die Straße.

MTG Mannheim reist mit Medaillenchancen zur DM nach Leipzig: Bei der Hallen-DM der Leichtathletinnen und Leichtathleten am Wochenende in Leipzig tritt die MTG Mannheim mit einem schlagkräftigen Team an. Sechs Medaillen scheinen für die elfköpfige Truppe machbar.

So stark schneiden Projekte aus Mannheim bei "Jugend forscht" ab: Projekt gegen Zigarettenkippen, Raketenauto, Getränke-Analyse, automatisches Bewässerungssystem, Microcontroller-Konstruktion: Bei "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" holten Gruppen aus Mannheim fünf erste Preise.

15-jährige Schülerin in Mannheim von unbekannter Frau angegriffen: Eine bislang unbekannte Frau soll in der Oststadt eine Schülerin während der Schulpause angegriffen haben. Möglicherweise ist die Frau auch an anderen Orten schon randalierend unterwegs gewesen.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!