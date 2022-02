Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheims erste Pressefotografin Gudrun Keese ist im Alter von 85 Jahren gestorben: Sie war immer neugierig auf die Mitmenschen und fing als 17-jährige Fotoreporterin 1954 beim "Mannheimer Morgen" an. Nun ist die Chronistin der Mannheimer Stadtgeschichte im Alter von 85 Jahren gestorben.

Gimmeldinger Mandelblütenfest fällt erneut aus: Aufgrund fehlender Planungssicherheit muss das Gimmeldinger Mandelblütenfest auch dieses Jahr aussetzen. Was die Weinfeste betrifft, ist der Verein Pfalzwein aber optimistisch.

Die aktuelle Lage in der Russland-Ukraine-Krise im Liveblog: Russlands Präsident Wladimir Putin ordnet die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an. Und die Bundesregierung stoppt das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog.

Alexander Soddy wird in Mannheim eine Ära prägen: Generalmusikdirektor Alexander Soddy und das Nationaltheater-Orchester kratzen im Mannheimer Mozartsaal mit Messiaens "Himmelfahrt" und Bruckners Sechster großartig am Universellen.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!

