Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Bundeswehr verlängert Corona-Einsatz in Mannheim erneut: Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Mannheim gegen die Corona-Pandemie bis Mitte März verlängert. Unter anderem Soldaten vom Jägerbataillon 291 aus dem Elsass lösen die bisherigen Helfer ab.

Fünf Jahre Haft für Angeklagten nach Stichen vor Mannheimer Café: Es war ein Messerangriff mit mehreren Stichen, vom Hals bis zur Hüfte, im vergangenen Sommer vor einem Café in den Mannheimer H-Quadraten. Das Gericht hat ein Urteil gefällt, das Motiv für die Bluttat bleibt aber unklar.

Mannheimer Nobelrestaurant Opus V erfolgreich mit Lieferboxen: Seit einigen Monaten verschickt das Engelhorn-Nobelrestaurant Opus V Feinschmecker-Menüs über den Online-Lieferdienst voilà. Nach einer Pause soll weitergehen. Das Liefer-Angebot könnte sogar noch ausgeweitet werden.

SV Waldhof Mannheim geht nach Unentschieden im Derby voll ins Risiko: Nach 0:0 im Derby gegen den FCK helfen den Mannheimern nur noch Siege, um die Chance im Aufstiegskampf der 3. Liga zu wahren. Am nächsten Samstag steht beim Halleschen FC bereits einiges auf dem Spiel.

Straßenbahnunfall in der Mannheimer Innenstadt: Auf dem Friedrichsring ist ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Am frühen Abend war der Schienenverkehr gesperrt.

Warum Hirtenwege in der Pfalz wiederbelebt werden sollen: Schon im Mittelalter zogen Wanderschäfer mit ihren Herden im Pfälzerwald umher, von Weidefläche zu Weidefläche. Diese alte Tradition soll nun zurückkehren.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!