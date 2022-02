Rhein-Neckar-Kreis. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Unentschieden beim SV Waldhof und 1. FCK Spiel: Die Durststrecke dauert an: Trotz klarer Vorteile in der zweiten Halbzeit hat der SV Waldhof am Sonntag beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern den ersten Derbysieg nach über 25 Jahren verpasst.

Schwere Sturmböen im Rhein-Neckar-Kreis: Auf "Ylenia" und "Zeynep" folgt "Antonia": Das dritte Sturmtief innerhalb weniger Tage könnte für den Südwesten das heftigste werden.

Club "Rude7" wird dauerhaft geschlossen: Nach dem Großbrand Mitte Januar muss der Nachtclub „Rude7“ schließen. Die Betreiber kündigten an, in anderer Form zurückkehren zu wollen.

Gedenkstunde für Opfer in Hanau: Rund 350 Menschen haben am Samstagabend an einer Gedenkstunde für die Opfer des Attentats von Hanau vor zwei Jahren am Mannheimer Markplatz teilgenommen.

Photovoltaikanlage auf Jugendverkehrschule geht in Betrieb: Eine neue Photovoltaikanlage soll von nun an den Strom produzieren, den die Jugendverkehrsschule Mannheim für ihre E-Fahrzeuge benötigt. Neben neuen Fahrzeugen soll es in Kürze außerdem auch neue Kurse geben.

Vorschau auf Adler-Spiele ab Montag: 19 Spiele in nur 42 Tagen - Tim Wohlgemuth startet mit den Adlern Mannheim in einen fordernden Hauptrundenendspurt. "Die Belastung ist schon hoch, aber sie ist machbar", sagt der 22-Jährige.