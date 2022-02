Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzidenz bleibt weiterhin hoch: In Mannheim und Heidelberg steigt sie weiter - im Rhein-Neckar-Kreis sinkt sie jedoch leicht. Hier sind die aktuellen Corona-Zahlen des LGA.

Bewegende Trauerfeier für Uli Sckerl: Menschen nehmen in der Peterskirche Abschied von dem verstorbenen Landtagsabgeordneten und Stadtrat. Ministerpräsident Kretschmann würdigt das enorme Engagement von Uli Sckerl für das Land und die Menschen.

Interview mit Bernd Müller zum Ende seiner Amtszeit: Seit 2015 leitete Baudirektor Bernd Müller das Amt für Vermögen und Bau Mannheim und Heidelberg. Unter anderem war er für die Baustellen in den drei Schlössern in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen zuständig. Nun verabschiedet sich der leidenschaftliche Architekt in Pension.

Volker Bouffier über Zukunftspläne: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will nächsten Freitag Aufschluss über seine politische Zukunft und mögliche Nachfolge geben.

Adler Mannheim vor Hauptrundenendspurt: Auf die Adler Mannheim warten in der Deutschen Eishockey Liga 19 Spiele in den 42 Tagen. Den Auftakt macht am Montag die Partie bei den Nürnberg Ice Tigers.