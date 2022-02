Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Corona-Lockerungen im Südwesten: Ministerpräsident Winfried Kretschmann erläutert am Freitag den stufenweisen Öffnungsplan für die Corona-Auflagen im Landtag. Das ist bisher bekannt.

Die Sehnsucht nach dem „Feschd“: Wir brauchen Rituale, um als Menschen zusammen zu kommen und uns als Menschen zu fühlen. Über Feste wie das Frankenthaler Strohhutfest, die uns nähren und stärken. Doch warum? Eine Spurensuche.

Wie Mannheimer mit dem Ukraine-Konflikt umgehen: Sechs Mannheimer Gesprächspartner mit ukrainischen und russischen Wurzeln schildern, wie sie zu dem Konflikt stehen, der derzeit die Welt in Atem hält.

Waldhof-Fans stimmen Team mit Video-Clip emotional auf das Derby ein: Seit über 25 Jahren wartet der SV Waldhof auf einen Sieg im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. Am Sonntag soll es vor prächtiger Kulisse im Carl-Benz-Stadion klappen.

SV Waldhof gegen 1. FC Kaiserlautern - so kommt man am besten zum Derby: Vor dem Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag um 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion hat die Polizei am Freitag Hinweise zu Anfahrt und Parksituation veröffentlicht.

Wohl noch mehr Rutschen-Unfälle in Weinheimer Miramar: Seit drei Monaten nehmen Ermittler einen Unfall auf einer Rutsche in einem Weinheimer Freizeitbad unter die Lupe. Dabei fanden sie Überraschendes heraus.

