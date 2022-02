Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

TikTok-Trend als Tatmotiv? Die Zerstörung von Schultoiletten als Herausforderung: Was in den USA begann, ist inzwischen in Deutschland angekommen – auf der Videoplattform TikTok. Hat die Brandstiftung im Neckarauer Bach-Gymnasium damit etwas zu tun?

"Buwe" hoffen auf Schub von den Rängen: Mit deutlich mehr Fans im Rücken als erwartet kann der SV Waldhof am Sonntag ins Drittliga-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern gehen. Seit Donnerstagnachmittag läuft nun der freie Verkauf.

Baden-Württemberg zieht Lockerungen vor: Nach monatelanger Durststrecke dürfen Clubs und Discos bald wieder öffnen. Das Land drückt nun bei den Lockerungen aufs Tempo. Nur bei einem traditionellen Brauch will Kretschmann hart bleiben.

Inzidenz steigt weiter: Mit 1020 Corona-Neuinfektionen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim weiter angestiegen. Auch im Land Baden-Württemberg ging der Wert am Donnerstag nach oben.

Hohe Summe mit "Schockanruf" erbeutet: Nach einem betrügerischen Anruf hat ein 78-jähriger Mann aus Ketsch Gegenstände im Wert von rund 40.000 Euro an eine unbekannte Frau übergeben.

Historisches Tief bei tödlichen Unfällen: Die Zahl der Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist ein weiteres Jahr gesunken. Alleine bei einer Berufsgruppe stieg die Zahl der Unfälle - und Todesopfer.

Start-up will Propolis hip machen: 2020 hat das Landauer Paar Betül Yönak-Bein und Florian Bein ein Start-up für Bienenprodukte gegründet. Jetzt beteiligen sich mehrere Investorinnen und Investoren an dem Unternehmen: unter anderem Judith Williams aus "Die Höhle der Löwen" und die Mannheimer Good Brands AG.

Spektakel zum Neubeginn: Innerhalb des Festivals Heidelberger Frühling setzt Baden-Württembergs größtes Musikfest mit „re:start" auf ein dezentrales Spektakel in den Heidelberger Stadtteilen.

