Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer SAP Arena beantragt rechtliche Überprüfung der baden-württembergischen Corona-Verordnung: Die Betreiber der SAP Arena sind der Meinung, dass die derzeitigen Lockerungen nicht weit genug gehen. Sie lassen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nun gerichtlich prüfen.

Trauer um den Weinheimer Landtagsabgeordneten Uli Sckerl: Der Weinheimer Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (70) von den Grünen ist am Montag nach einer schweren Erkrankung gestorben. Ministerpräsident Kretschmann und mehrere Landespolitiker haben sich bestürzt geäußert.

Ludwigshafener Stadtrat lehnt Videoüberwachung am Berliner Platz ab: Der Ruf des Berliner Platzes in Ludwigshafen hat jahrelang gelitten. Mehrfach war eine Videoüberwachung für den vermeintlichen Brennpunkt in der Diskussion. Jetzt hat der Stadtrat einen Antrag darauf abgelehnt.

Amtsgericht Weinheim verurteilt Abtreibungsgegner zu Geldstrafe: Der Angeklagte hatte eine Gießener Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, unter anderem als „Auftragsmörderin“ bezeichnet. Nun wurde er wegen Beleidigung verurteilt.

Heidelberger BUND-Expertin: „Fernwärme ist auch 2030 nicht richtig grün“: Energie-Expertin Amany von Oehsen vom BUND Heidelberg kritisiert die Klimaschutzstrategie der MVV - und spricht von „Verpackungsschwindel".

