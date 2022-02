Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Baden-Württemberg will nächste Woche Corona-Regeln lockern: Baden-Württemberg will voraussichtlich schon kommende Woche seine Corona-Schutzmaßnahmen weiter lockern. Es wäre der erste Schritt auf dem Weg zum Ausstieg aus den Corona-Auflagen, der für März angesteuert wird.

Vor dem Derby des SV Waldhof herrscht Aufregung um Karten für Lautern-Fans: Der Fandachverband „Pro Waldhof“ fordert die Rückkehr zur 10-Prozent-Regel bei Gästetickets. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp erklärt, warum Kaiserslautern nur fünf Prozent der Kapazität bekommt.

Mannheimer Energieunternehmen MVV verteidigt gutes Ergebnis: Während deutschlandweit immer mehr Kunden unter den steigenden Energiepreisen leiden, peilt die Mannheimer MVV Energie erneut ein Rekordergebnis an. Der Vorstandsvorsitzende Georg Müller verteidigt den Kurs.

Drei Verdächtige nach Betrug mit Aktien im Rhein-Neckar-Kreis auf Mallorca festgenommen: Das LKA hat drei führende Mitglieder einer international agierenden Gruppierung festgenommen. Sie sollen wertlose kanadische Aktien mit extrem hohen Gewinnen an ahnungslose Kleinanleger veräußert haben.

Experten halten Belastung der Kliniken bei Öffnung für beherrschbar: Das Land kann aus Sicht von Experten seine Corona-Schutzmaßnahmen vorsichtig lockern. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern würden ausreichen, weil es mit der Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsfälle gebe.

ASB-Rettungswache in Hirschberg braucht neuen Standort: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) will in Schriesheim eine neue Rettungswache bauen. Bei der Umsetzung gibt es aber zahlreiche Herausforderungen.

IG Metall setzt klaren Fokus auf mehr Geld in nächster Tarifrunde: Im September laufen die Entgelttarifverträge für die Metall- und Elektroindustrie aus. Die IG Metall will höhere Monatslöhne durchsetzen - und damit ein Zeichen setzen. Denn die Gewerkschaft will einem Trend gegensteuern.

