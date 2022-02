Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Inzidenz in Mannheim landesweit weiter am niedrigsten: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag nur leicht auf 881,1 gestiegen. Es wurden 490 Neuinfektionen gemeldet.

Trauer um Christina Dais: Der Feuerio, viele Freunde, Kollegen und Geschäftspartner trauern um ein Multitalent. Die Mannheimer Fasnachterin, Schauspielerin und Eventmanagerin Christina Dais ist mit erst 64 Jahren gestorben.

"Notlösung" als Torgarant für die Löwen: Beim 26:26 der Rhein-Neckar Löwen gegen Erlangen sind es auch die fünf Tore des 17-jährigen David Moré, die den Löwen einen Punkt retten.

Waldhof-Blues nach Nullnummer: Mit dem Chancenwucher bei Türkgücü München bringt sich der SV Waldhof selbst um den Lohn - und verpasst eine bessere Ausgangslage vor dem Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Raubüberfall auf Supermarkt in Neckarstadt-Ost: Ein Unbekannter hat mit einer Schusswaffe einen Supermarkt in der Lange Rötterstraße überfallen. Die Polizei fahndet noch in der Nacht mit einem Großaufgebot nach dem Mann - ergebnislos.

Auto geht an Tankstelle in Flammen auf: Als Rauch aus dem Motorraum steigt, bringt der 41-jährige Fahrer geistesgegenwärtig sein Auto aus dem Zapfsäulenbereich einer Tankstelle in Heidelberg.

Trio von Carl-Bosch-Gymnasium mit Aktien erfolgreich: Das Planspiel der Sparkasse Vorderpfalz macht Simon Kossack, Moritz Alter und Tim Goldemann-Brandt um 1100 Euro reicher. Sie haben den Wettbewerb gewonnen. Mit Aktien eines Impfstoffherstellers.

