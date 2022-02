Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Torlos gegen Türkgücü - Waldhöfer Chancenwucher: Mit dem 0:0 bei Türkgücü München lässt der SV Waldhof wichtige Punkte liegen und verpasst vor dem Derby gegen Kaiserslautern eine bessere Ausgangsposition.

Inzidenz in Mannheim stagniert - im Südwesten steigt sie über 1600: In Mannheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag annährend gleich geblieben. In Baden-Württemberg hingegen breitet sich das Coronavirus weiter aus, das führt aber gleichzeitig nicht zu einer Eskalation der Lage in den Kliniken.

Rund 6,5 Minuten Ludwigshafen sind im neuen Tatort zu sehen: Zwei Tage drehte der SWR in dieser Woche in Ludwigshafen für den nächsten Lena-Odenthal-Tatort. Szenen entstanden am Hauptbahnhof und in einem Krematorium.

Melancholisch, humorvoll und ernst - Reinhold Beckmann Duo im Capitol-Casino: Der TV-Journalist und Moderator Reinhold Beckmann und sein Bühnenpartner Johannes Wennrich gestalten im Casino des Mannheimer Capitols einen Abend, der einen Moment tiefen Ernstes bereithält.

"Maria Stuart" aus Berlin begeistert im Pfalzbau: Schiller im Setzkasten - mit Anne Lenks ausgezeichneter Inszenierung des Historiendramas „Maria Stuart“ beeindruckt das Deutsche Theater Berlin im Pfalzbau. Bei den Schillertagen war die Produktion nur online zu sehen.

Warum dürfen wir uns auf die Zukunft freuen, Herr Dettling? Von Corona bis Klimawandel: Geht es um die Zukunft, reagieren viele Deutsche mit Skepsis. Zukunftsforscher Daniel Dettling sieht in der Krise vor allem die Chance, die Welt von morgen besser zu gestalten. Ein Gastbeitrag.

Online-Dating aus Sicht eines Mannes - skurrile Dates und harmlose Swingerclubs: Zwei Frauen an einem Tag daten? Kann man machen, nur sollten die Damen das nicht erfahren. Der in Maikammer lebende Komiker Dirk Omlor wollte im Internet sein Liebesglück finden - und hat darüber ein Buch geschrieben.

