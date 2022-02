Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Halbe Million Euro Schaden nach Brand in Einkaufszentrum auf der Vogelstang: In einem Einkaufszentrum im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen gelöscht - das Center bleibt aber auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Mannheim sperrt den Suezkanal ab März auch für Fußgänger und Radfahrer: Der Suezkanal zwischen den Mannheimer Stadtteilen Innenstadt und Lindenhof ist für Autos schon länger zu und wird ab März auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Dafür öffnet bald eine andere Unterführung.

Fauler Pelz in Heidelberg - Land sieht keine Genehmigungspflicht: Der Streit um die Nutzung des "Faulen Pelz" in Heidelberg geht weiter. Das Land will einer möglichen Baueinstellungsverfügung durch die Stadt widersprechen.

30 Prozent geförderter Wohnraum in Heidelberger Patrick-Henry-Village: Der Gemeinderat hat ein wohnungspolitisches Konzept für den Stadtteil beschlossen, der Projektionsfläche für ganz viele verschiedene Lebensformen ist. Ackerfläche am Rand bleibt zunächst unangetastet.

Inzidenz in Mannheim sinkt unter 900 - im Südwesten weiter Aufwärtstrend: Während in Mannheim die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge sinkt, steigt sie in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis weiter an. Einige Gesundheitsämter haben im Südwesten große Probleme mit einem Meldeverzug.

Warum die 92-jährige Karla Spagerer aus Mannheim den Bundespräsidenten wählen darf: Karla Spagerer ist mit ihren 92 Jahren das älteste Mitglied der Bundesversammlung, die am Sonntag in Berlin den Bundespräsidenten wählt. Entsendet wird sie von der SPD, die damit Spagerers besonderen Einsatz ehren will.

Turbulenzen beim Waldhof-Gegner - „Der Name Türkgücü ist kaputt“: Türkgücü München, der Gegner des SV Waldhof am Samstag, taumelt sportlich Richtung Abgrund. Das macht die Angelegenheit für die Mannheimer aber ziemlich unberechenbar.

