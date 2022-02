Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Gesperrter Fahrlachtunnel in Mannheim: Ein "eklatantes Organisationsdefizit" hat zur Vernachlässigung und letztlich zur Sperrung des Fahrlachtunnels in Mannheim geführt. Dies räumte ein Vertreter der Stadt jetzt im Bezirksbeirat des Stadtteils Lindenhof ein.

Filmdreh im Glückstein-Quartier: Die beiden Jung-Filmemacher Tim Eickhoff und Timo Martens haben in Mannheim den düsteren Kurzfilm "2030" gedreht. Jetzt suchen sie finanzielle Unterstützung für die Postproduktion.

Telefonbetrüger erbeuten Goldmünzen: Mindestens 34 Fälle von Schockanrufen ereigneten sich am Mittwoch in Heidelberg, Schwetzingen und Wiesloch. In einem Fall waren die Täter erfolgreich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mann in Augustaanlage niedergestochen: Nach Messerstichen in der Mannheimer Augustaanlage ist Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen ergangen. Er soll in Tötungsabsicht zugestochen haben. Der Verdächtige war der Polizei wegen anderer Delikte bereits bekannt.

Das nächste freudige Ereignis beim SV Waldhof Mannheim: Marc Schnatterers Vaterfreuden heben zusätzlich die Laune beim Mannheimer Fußball-Drittligisten. Am Samstag muss der SVW allerdings zu Stolperstein Türkgücü München.

Studierende planen Trauerzug für Opfer von Heidelberger Amoklauf: Einen Monat nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg soll der Opfer bei einem Trauerzug am Montag, 21. Februar, gedacht werden.

Trickdiebinnen bestehlen hilfsbereite Seniorin: Zwei Trickdiebinnen haben einer Seniorin auf der Rheinau am Mittwoch einen fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Täterinnen.

Täglich rund 60 000 Autos befahren den Fahrlachtunnel - wenn er nicht gesperrt ist... © Christoph Blüthner

AdUnit Mobile_Pos3

