Rhein-Neckar.

Mannheimer Ermittler nehmen Betreiber wegen Betrugs im Testcenter in U-Haft: 3,3 Millionen Euro sollen Verdächtige für Coronatests abgerechnet haben, die nie durchgeführt wurden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat kaum Möglichkeiten der Überprüfung. Immerhin ist ein Teil des Geldes aufgetaucht.

Mannheimer JVA-Leiter „entsetzt" über Chats seiner Mitarbeiter: Der Leiter der JVA zeigt sich entsetzt darüber, was in WhatsApp-Chats verschickt worden sein soll: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Personen. Gibt es Verbindungen zu einem Knastschmuggel-Fall in Heilbronn?

Jahrelange Haftstrafe nach Messerstichen am Mannheimer Wasserturm: Der Angeklagte hatte am Mannheimer Wasserturm zwei Mal auf sein Opfer eingestochen - es überlebte nur dank einer Notoperation. Ein Glück auch für den nun verurteilten Angreifer, hieß es bei der Urteilsverkündung.

Stadt mietet Gebäude auf der Rheinau für Flüchtlinge an: Um geflüchtete Menschen unterzubringen, hat die Stadt Mannheim ein Gebäude auf der Rheinau gemietet. In der Gemeinschaftsunterkunft sollen bis zu 100 Menschen leben können.

Aufruf zur Tötung von Polizeibeamten im Internet - 55-Jähriger nach Haftbefehl festgenommen: Weil er im dringenden Verdacht steht, im Internet zur Tötung von Polizeibeamten aufgerufen zu haben, ist ein 55-Jähriger festgenommen worden. Auf Facebook soll er in einem Video auch ein Preisgeld in Aussicht gestellt haben.

Rheinland-Pfalz stellt "Corona-Fahrplan für den Frühling" vor - schon bald kein 2G im Einzelhandel mehr: Ab Ende nächster Woche wird in Rheinland-Pfalz die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt - die Branche zeigt sich erleichtert. Ministerpräsidentin Dreyer schlägt außerdem bundeseinheitliche Beschlüsse für weitere Lockerungen vor.

VdK-Chefin Bentele - Hartz-IV-Sätze müssen deutlich steigen: VdK-Chefin Verena Bentele fordert eine deutliche Anhebung der Hartz-IV-Sätze. Die Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands scheut sich dagegen, bei der Debatte über die allgemeine Impfpflicht Position zu beziehen.

Abgeschlepptes Auto muss zurück in die Tiefgarage des Collini-Centers: Plötzlich war das Auto weg - laut Amtsgericht wurde es zu unrecht aus der Tiefgarage des Mannheimer Collini-Centers abgeschleppt. Jetzt muss der neue Besitzer der Tiefgarage das Auto zurückbringen. In die Park-Box des Klägers.

