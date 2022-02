Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Erinnerungskultur: Mit breiter Mehrheit hat der Mannheimer Gemeinderat am Dienstag die Umbenennung von vier Straßen in Rheinau-Süd beschlossen. Auch das weitere Vorgehen bei diesem Thema wurde beschlossen.

Ermittlungen gegen Justizbedienstete: Gegen mehrere Beamte der Justizvollzugsanstalt Mannheim wird wegen mutmaßlicher Verbreitung rechtsextremistischen Gedankenguts ermittelt. Das Justizministerium beurlaubte die sieben Beamten.

Baden-Württemberg passt Corona-Verordnung an: Der grün-schwarze Ministerrat hat am Dienstag in Stuttgart die neue Corona-Verordnung beschlossen. Unter anderem werden die 3G-Zugangsregeln für den Einzelhandel abgeschafft.

Tilmann Pröllochs wird Intendant am Mannheimer Nationaltheater: Der neue Geschäftsführende Intendant des Mannheimer Nationaltheaters steht seit Dienstagabend fest: Tilmann Pröllochs tritt die Nachfolge von Marc Stefan Sickel an.

Schriesheimer Mathaisemarkt 2022 komplett abgesagt: Lange Gesichter in Schriesheim. Nun ist klar, dass die Ersatzveranstaltungen, die statt eines großen Matheisemarkts geplant waren, nicht durchgeführt werden können.

Pandemie in Zahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist mit 501 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Dienstag auf 1032,2 gesunken. Vom Gesundheitsamt wurden 1613 Neuinfizierte im Rhein-Neckar-Kreis vermeldet.

Freie Kulturschaffende fordern mehr Unterstützung: Die bildende Kunst in Mannheim leidet unter Raumnot: Drei Institutionen brauchen dringend ein neues Domizil. Die Stadt tue zu wenig, kritisieren Künstler. Bürgermeister Michael Grötsch weist das zurück.

Erneut singt eine Mannheimerin vor der „DSDS“-Jury: Schafft es noch eine Mannheimerin in den Auslandsrecall? Nach den beiden Schwestern Giorgia und Daria Borzellino tritt erneut eine junge Frau aus der Quadratestadt in der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf.