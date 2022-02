Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Inzidenz in Mannheim steigt auf über 1000: In Mannheim ist am Sonntag die 7-Tage-Inzidenz zum ersten Mal auf einen Wert über 1000 gestiegen. Die Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg überschreitet nun die nächste Stufe.

Mannheimer Café Blum² schließt seine Türen für immer: Dramatischer Rückgang der Einnahmen während der Pandemie, gesundheitliche Probleme, Mieterhöhung und Fachkräftemangel: Das Café Blum² in der Fahrlachstraße hat Insolvenz angemeldet.

Melis Sekmen legt Mandat im Gemeinderat nieder - Regina Jutz übernimmt: Die Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen legt jetzt ihr Mandat im Gemeinderat nieder, Regina Jutz rückt nach. Aber wer rückt an die Fraktionsspitze?

Impfstart in Apotheken im Südwesten ab 8. Februar - Novavax-Vakzin bald verfügbar: Die Apotheken im Südwesten starten in der neuen Woche mit Corona-Impfungen. Der neue Impfstoff Novavax soll laut Sozialministerium in wenigen Wochen geliefert werden.

Neuer "Tatort": Lena Odenthal ermittelt wieder in Ludwigshafen: In der kommenden Woche starten die Dreharbeiten für den neuen Ludwigshafen-„Tatort“ mit Lena Odenthal - zu sehen sein wird die Folge „Lenas Tante“ aber erst im nächsten Jahr.

Im Überlebenskampf spielen die Mannheimer Philharmoniker und starten eine Petition: Ihr 4. Konzert nutzten am Samstagabend die Mannheimer Philharmoniker auch, um eine Petition zu starten: Sie wollen die Mannheimer Politik doch noch dazu bringen, ihnen ab 2023 eine institutionelle Förderung zuzusprechen.

