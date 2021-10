Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ersatz für Hochstraße Süd - Betonbrücke kostet Ludwigshafen 91 Millionen: Die neue Hochstraße Süd soll bis Ende 2025 für den Verkehr zur Verfügung stehen. Nach einem Jahr Planung liegen nun zwei Varianten auf dem Tisch.

Heidelberg sorgt sich um nächtliche Exzesse - Stadt prüft Alkohol-Verkaufsverbot: Jugendliche und Heranwachsende, die stark alkoholisiert nachts die Altstadt unsicher machen, sorgen für Probleme. Die Stadt lässt nun ein nächtliches Alkohol-Verkaufsverbot prüfen.

35-Jähriger attackiert Radfahrer - Haftbefehl erlassen: Ein 35-Jähriger soll am Freitag einen 70-jährigen Fahrradfahrer mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hat nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Umbau des Bahnhofvorplatzes in Mannheim hat begonnen: Die Tiefbauarbeiten für die neue Ausfahrt der Tiefgarage am Willy-Brand-Platz haben begonnen. Bis Weihnachten sollen weder der ÖPNV noch der Straßenverkehr beeinträchtigt werden.