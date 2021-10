Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Polizei nimmt Mann nach Mannheimer Leichenfund fest: Nach dem gewaltsamen Tod einer 41-Jährigen in der Mannheimer Schwetzingerstadt führen DNA-Spuren am Tatort zu einem 31-jährigen Wohnsitzlosen.

Eklat beim Kreisparteitag der CDU Mannheim: Nutzerinnen und Nutzer äußern sich auf der Facebookseite des "MM" zu Thomas Hornung, der eine TV-Live-Schalte störte. Der Christdemokrat erhält aber auch Zuspruch.

Adler Mannheim bestehen Geduldsprobe in Krefeld: Mit einem 3:2-Erfolg bei den Krefeld Pinguinen haben die Adler Mannheim am Sonntag ihren sechsten DEL-Sieg in Serie gefeiert.

Die Corona-Infektionszahlen steigen rasch: Experten raten zum Impfen und die Äußerungen eines Fußballers darüber lösen eine große Debatte aus. Die Impfzahlen stiegen zuletzt nur noch langsam. Wie geht es weiter in der Pandemie?

Bettlägerige Seniorin aus brennendem Haus getragen: Ehrung für Lebensretter Dominic Harreus aus Biblis. Bürgermeister Volker Scheib nennt das Handeln des 34-jährigen Nordheimers echte "Zivilcourage".

Freunde und Förderer des Nationaltheater Mannheims: Fast drei Jahrzehnte stand Achim Weizel an der Spitze des Fördervereins - nun hat er die Leitung abgegeben. Mit ihm traten zwei Mitstreiterinnen ab.