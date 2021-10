Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

1:1 gegen den FSV Zwickau: Im ersten Liga-Spiel nach dem schweren Corona-Ausbruch im Team zeigt der SV Waldhof Mannheim eine starke Leistung, kassiert aber einen unnötigen Ausgleichstreffer. Schmähgesänge gab es für Geschäftsführer Markus Kompp.

Mehr als 100 Täuschungsversuche mit falschen Impfpässen im Südwesten: Mehr Freiheiten ohne Impfung - um das zu erreichen, versuchen immer wieder Menschen, sich digitale Impfzertikate zu erschleichen. Viele Fälle bleiben unentdeckt, weil die Überprüfung von Impfpässen nicht einfach ist.

Die Solardraisine Odenwald zählt trotz schwierigem Geschäftsjahr rund 20 000 Fahrgäste: Zwar lockte sie in der ausklingenden Saison etwas weniger Besucher als im Vorjahr. Dennoch ist Überwaldbahn-Geschäftsführer Holger Kahl zufrieden.

Diverses Mannheimer Stadtensemble performt im Nationaltheater: Körperlichkeiten in Hülle und Fülle standen bei der bejubelten Uraufführung von body* auf der Bürgerbühne. Das Stadtensemble zeigt unter Beata Anna Schmutz eine beeindruckende Installationsperformance.