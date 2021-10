Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klinikum Mannheim - Fusion mit Heidelberg ist noch fraglich: Eigentlich sollte das Mannheimer Klinikum schon im Januar mit dem in Heidelberg fusionieren. Doch noch ist nicht mal klar, ob und wann das Land sich dafür entscheidet. Die Prüfung sei nach wie vor "ergebnisoffen", heißt es.

SV Waldhof gegen Zwickau - Glöckner tüftelt am 24-Stunden-Plan: Innerhalb kürzester Zeit muss der Waldhof-Trainer nach seiner Rückkehr aus der Quarantäne eine konkurrenzfähige Mannschaft finden, die am Samstag den FSV Zwickau schlagen kann.

Nach Sturm "Ignatz" - Stadt Mannheim warnt vor Gefahren bei Waldbesuch: "Teilweise hängen Bäume auf anderen Bäumen oberhalb von Wegen und drohen, noch herunterzustürzen", heißt es von der Stadt.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Paketbomben-Prozess - Gutachter der Verteidigung entlastet Angeklagten: Ein 66-Jähriger, der für explosive Postsendungen an mehrere Lebensmittelunternehmen verantwortlich sein soll, ist nach Auffassung eines Gutachters nicht auf Aufnahmen in einer Poststelle in Ulm zu sehen ist.

Geldautomat in Eppelheim gesprengt - Fahndung mit Hubschrauber nach flüchtigen Tätern: Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Eppelheim einen Geldautomaten gesprengt. Eine Großfahndung nach den Tätern, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb zunächst ergebnislos.

Betriebsräte klagen über Mobbing - Konferenz in Mannheim: Es ist ein gefährliches Phänomen: Immer öfter klagen Betriebsräte über Mobbing in ihren Unternehmen. Experten haben jetzt in Mannheim beraten, wie sich Mitarbeiter dagegeb wehren können.