Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sturm "Ignatz" zieht über Mannheim und die Region: Gesperrte Straßen, geschlossene Parks und ein Verletzter - das ist die bisherige Bilanz des ersten Herbststurmes des Jahres, der am Donnerstag über die Region zog. Der Wetterdienst erwartet weiterhin orkanartige Windböen.

41-jährige Tote in Mannheimer Wohnung ist Opfer eines Gewaltverbrechens: Sie wurde am Dienstag tot in ihrer Wohnung in der Schwetzingerstadt aufgefunden: Eine 41-Jährige ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Frau selbst lebte seit schon einigen Jahren in Mannheim.

Heidelberg will Tempo 30 auf allen Straßen: Die Stadt Heidelberg will auf allen Straßen Tempo 30 statt den bisherigen 50 Stundenkilometern. Der Verkehr soll dadurch sicherer und flüssiger werden.

Fachkräftemangel gefährdet Aufschwung in der Region: Noch vor wenigen Monaten galt in den Unternehmen der Region die Corona-Pandemie als das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Einer aktuellen Umfrage der IHK Rhein Neckar zufolge, wird diese Sorge nun durch den Fachkräftemängel verdrängt.

Mannheimer „Ampel“ in Berlin: Cademartori, Sekmen und Stockmeier über ihre Erlebnisse im Bundestag: Alle drei Parteien, die regieren wollen, sind im Bundestag mit neuen Abgeordneten aus Mannheim vertreten. Isabel Cademartori (SPD), Melis Sekmen (Grüne) und Konrad Stockmeier (FDP) haben einiges vor - auch miteinander.

Corona-Warnstufe könnte schon Ende nächster Woche in Baden-Württemberg erreicht werden: Angesichts steigender Infektionszahlen und einer deutlich zunehmenden Auslastung der Intensivstationen hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha davor gewarnt, bei den Corona-Maßnahmen nachlässig zu werden.

