Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

41-Jährige tot in Mannheimer Wohnung aufgefunden: Eine 41 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in Mannheim tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus.

Mannheimer Brauerei Eichbaum erhöht Bierpreise: Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für einen Kasten Bier künftig etwas tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür sind massiv steigende Kosten für Rohstoffe und Energie.

© Manfred Rinderspacher

Tödlicher Unfall auf B44 bei Mannheim - Prozess soll neu aufgerollt werden: Zwei Menschen starben im Juli 2019, als ein 19-Jähriger auf der B44 die Kontrolle über seinen BMW verlor. Videos sollen beweisen, dass der Fahrer ein Raser war - das Verfahren soll wiedereröffnet werden.

Waldhof-Kader füllt sich wieder auf: Vier Profis kehrten am Mittwoch nach dem Corona-Ausbruch im Kader des SV Waldhof wieder auf den Trainingsplatz zurück. Derweil wurde das abgesagte Spiel bei 1860 München neu terminiert.