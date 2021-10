Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fahrer stirbt bei Lkw-Unfall auf A6 bei Sinsheim: Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim verstorben. Wegen des Zusammenpralls zweier Lkw sei Gefahrgut ausgetreten. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

Streit um Kinderlärm in der Mannheimer Innenstadt: Der Lameygarten in der Mannheimer Innenstadt war ein Drogen- und Trinkertreff, von Anwohnern als Hundewiese genutzt. Nach der Sanierung spielen jetzt Kinder im schmucken Stadtteil-Park. Das ist vielen Nachbarn zu laut.

Stechmücken suchen derzeit Winterquartiere in Kellern und Garagen der Region: Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) zieht Bilanz nach einem schwierigen Schnakenjahr. Viele Weibchen haben nach der Plage im Sommer überlebt.

Heidelberger Literaturschaffende protestieren gegen Kürzungen: „Dass man ohne Not das Image einer Stadt aufs Spiel setzt, bleibt mir unverständlich", formuliert Verleger Walter Roth - und ist nicht alleine: Heidelberger Literaturschaffende protestieren gegen Etatkürzungen.

Startschuss für die IHK Rhein-Neckar vor 50 Jahren: Am 21. Oktober 1971 entschied sich die IHK Heidelberg für eine Fusion mit der Kammer in Mannheim. Jörg Müller aus Meckesheim war damals einer der "Aufmüpfigen", die den Zusammenschluss nicht einfach abnicken wollten.