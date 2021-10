Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer CDU-Mitglieder sehen sich Gutachten an: Seit 15 Uhr können Mitglieder des CDU-Kreisverbands das Gutachten zu den finanziellen Verhältnissen der Partei während der Amtszeit des früheren Vorsitzenden Nikolas Löbel einsehen.

Spiel der Adler Mannheim gegen Red Bull München wird verlegt: Das für den 20. Oktober terminierte Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen Red Bull München und Mannheim wird auf den 2. Dezember 2021 verlegt.

Mannheimer Studentenwohnheim Bumiller-Raab-Haus wird geschlossen: Das Studentenwohnheim wird Ende August 2022 geschlossen. Mieterinnen und Mieter wurden über die Schließung bereits von der Verwaltung informiert.

Im Paketbomber-Prozess geht es um Katzenhaare: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Paketbomber aus Ulm vor dem Heidelberger Landgericht sind nach aufwendiger Beweissuche Tierhaare ein Thema gewesen.

Corona-Lage bei Rhein-Neckar Löwen beruhigt sich: Bei den Löwen gibt es keine neuen Corona-Fälle. Die Partie in Wetzlar am Sonntag ist nach aktuellem Stand nicht gefährdet.

Ein Besuch in der forensischen Klinik in Weinsberg: Der spektakuläre Ausbruch von vier Männern aus der forensischen Klinik in Weinsberg hat viel Kritik am Maßregelvollzug ausgelöst. Doch die Probleme liegen tiefer. Ein Besuch.