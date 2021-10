Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Hubschrauberabsturz im Odenwald: Bei einem Hubschrauberabsturz über dem Wald bei Buchen sind mehrere Menschen gestorben.

Adler Mannheim gewinnen gegen Bietigheim Steelers: Die Adler Mannheim haben das DEL-Heimspiel am Sonntag gegen die Bietigheim Steelers mit 6:2 beendet.

Neues Inklusionscafé mitten in den Mannheimer Quadraten: Einen Bücherschrank, Foodsharing und Honig gibt es ab sofort ganz in Uni-Nähe im "Bee Five". Der Name hat eine besondere Bedeutung.

21 Tiere bei illegalem Transport in Schwetzingen festgestellt: Die Polizei hat 18 Welpen und drei Babykatzen in einem Transporter auf einem Parkplatz entdeckt.