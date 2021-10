Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Salierbrücke Speyer ab 24. November wieder offen: Die seit fast drei Jahren gesperrte Salierbrücke bei Speyer wird am 24. November für den Verkehr freigegeben.

Hund Joko darf nicht mehr vor Mannheimer Kunstgalerie liegen: Seit sieben Jahren liegt Hund Joko vor einer Kunstgalerie in den Quadraten. Bei vielen Passanten ist er beliebt, wird gestreichelt und gefüttert. Doch damit ist jetzt Schluss - und seiner Besitzerin droht eine Anzeige.

Mannheim plant dichteres Sirenennetz: Die Stadt will das 2015 bis 2017 aufgebaute Warnnetz auch auf Neubaugebiete ausdehnen - mit Bundeszuschüssen, die es nun nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt.

Einzelhandelsstandort Mannheim verliert an Anziehungskraft: Zwar ziehen Geschäfte in der Mannheimer Innenstadt nach wie vor viel Kaufkraft aus dem Umland an - allerdings etwas weniger als im Vorjahr.