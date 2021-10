Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Schließung aller Impfzentren in Baden-Württemberg sind die Impfzahlen stark eingebrochen: In Mannheim sieht es allerdings besser aus.

Mannheims Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier reagiert mit Unverständnis auf die Proteste gegen das Gehwegparkverbot: Stattdessen sollen jetzt die Rechte von schwächeren Verkehrsteilnehmenden durchgesetzt werden.

