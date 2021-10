Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neue S-Bahn Mireo zwischen Mainz und Mannheim: Ab Montag verkehrt ein neuer Zug zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Probebetrieb. Dieser soll komfortabler, innovativer und leiser sein.

Liveticker - Adler Mannheim zu Gast bei den Iserlohn Roosters: Die Adler Mannheim spielen am Samstag in Iserlohn gegen die Roosters. Gelingt den Blau-Weiß-Roten dabei der siebte Sieg in Serie?

Corona-Zahlen in Mannheim - 57 Neuinfektionen: Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Samstag mit 57 neuen Infizierten innerhalb eines Tages auf 112,0 gestiegen.

Theater Heidelberg appelliert mit Sophie Scholl - Du musst dein Leben ändern: Karola Obermüller und Ulrike Schumann schlagen mit der Uraufführung ihrer Sophie-Scholl-Oper einen Bogen vom Widerstand gegen Hitler-Deutschland und dem heutigen Verhalten bei Fragen von Migration und Toleranz.

Quartett treibt DTM-Titelkampf auf die Spitze: Das Samstagsrennen der DTM auf dem Hockenheimring hat die Führenden des Klassement noch enger zusammengebracht. Am Sonntag startet um 13.30 Uhr das zweite Rennen.

