Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Autonomer Shuttlebus in Mannheim vorgestellt - so geht es auf Franklin weiter: Ein autonom fahrender Shuttlebus durch den Mannheimer Stadtteil Franklin nimmt weiter Formen an. Am Freitag wurde das Design des Fahrzeugs vorgestellt. Im Sommer 2022 sollen die Busse erstmals auf Franklin rollen.

Mannheimer Fotograf Luigi Toscano erhält Verdienstorden der Bundesrepublik: Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano fotografiert bis heute über 400 Überlebende des Holocausts, seine Werke sind weltweit zu sehen. Von Bundespräsident Steinmeier erhält er nun den Verdienstorden der Bundesrepublik.

Sexuell an Pony vergangen? Verdächtiger in Bürstädter Pferdestall festgenommen: Einem 36-Jährigen wird vorgeworfen, sich in Bürstadt sexuell an einem Pony vergangen zu haben. Das Tier weist entsprechende Verletzungen auf. Der Mann war vermutlich nicht das erste Mal unerlaubt in dem Stall.

41-Jährigen in Haßloch nach Streit auf Straße angeschossen: Ein Mann ist in Haßloch angeschossen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 41-Jährige zuvor mit einem Unbekannten in Streit geraten. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Ludwigshafener wegen hundertfachen Betrugs zu Haftstrafe verurteilt: Ein 31-jähriger aus Ludwigshafen muss dreieinhalb Jahre hinter Gitter, weil er vielfach Waren bestellt und nicht bezahlt oder im Internet Kaufinteressenten geprellt hat.

Ab 18. Oktober keine Maskenpflicht am Platz in Schulen im Südwesten: Schülerinnen und Schüler müssen bald an ihrem Sitzplatz keine Masken mehr tragen - viele im Südwesten dürften aufatmen. Doch es gibt auch Ängste.

