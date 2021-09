Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Innenstadt präsentiert sich am Sonntag abwechslungsreich: Der Innenstadt-Einzelhandel rüstet sich für den ersten verkaufsoffenen Sonntag nach zweijähriger Pause in Mannheim. Verschiedene Organisationen wollen den Besuchern mehr bieten als nur offene Läden.

Künftig Tagespflege für über Dreijährige in Mannheim: Tagespflege-Plätze gibt es in erster Linie für Krippenkinder, also für unter Dreijährige. Die Stadt möchte ein vergleichbares Angebot für ältere Kinder schaffen, mit 60 Plätzen. Grund hierfür ist die angespannte Betreuungssituation.

BASF in Ludwigshafen baut Medizinzentrum für das 21. Jahrhundert: Die BASF baut ein eigenes medizinisches Zentrum für ihre Mitarbeiter. Am Donnerstag wurde der symbolische Grundstein gelegt. Auch BASF-Nachbarn sollen das Medial Center ab Mitte 2023 nutzen können.

Geld fürs alte Handy bei der Mannheimer Sparkasse: Das Mannheimer Kreditinstitut bietet als erste Bank in Deutschland einen grünen Öko-Automaten an. Dieser ermittelt das Modell, scannt es auf Beschädigungen und macht einen Preisvorschlag.

Essity macht in Mannheim Stroh zu Toilettenpapier: 40 Millionen Euro hat der Essity-Konzern in eine neue Anlage an seinem Mannheimer Standort investiert. Um nachhaltiger zu werden, wird dort künftig Stroh zu Zellstoff verarbeitet.

Wie es zur Stimmzettel-Panne bei der Bundestagswahl in Ludwigshafen kam: Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Donnerstag als Vorsitzende des Wahlausschusses erklärt, weshalb in Oggersheim bei der Bundestagswahl Stimmzettel von der Landtagswahl ausgegeben wurden.

