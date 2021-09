Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sanierung der Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm beginnt: Die Anlage wird aufgrund umfangreicher Schäden saniert. Noch bis Sonntag können die bunten Fontänen bewundert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2022 andauern.

Verkaufsoffener Sonntag am 3. Oktober in Mannheim: Musste im letzten Jahr die Marktmeile coronabedingt pausieren, so steht ihr an diesem Sonntag nichts mehr im Wege. Von 13 bis 18 Uhr öffnen in der Innenstadt die Geschäfte, dazu laden mehrere Märkte und Musik zum Verweilen ein.

Kiloweise Marihuana in Mannheimer Hotelzimmer sichergestellt: Bei polizeilichen Untersuchungen in einem Mannheimer Hotelzimmer sind drei Männer aufgefallen, die kiloweise Marihuana besaßen. Das Trio sitzt nun in Haft.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

60 Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten positiv auf das Coronavirus getestet: Gut zwei Wochen nach Schulbeginn in Baden-Württemberg sind 60 Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Erste Inklusions-WG Deutschlands in St. Leon-Rot eröffnet: Jede Menge Spaß zusammen haben die sechs Bewohner der ersten inklusiven Wohngemeinschaft Deutschlands. Eigentlich war das barrierefreie Haus schon 2020 fertig, doch wegen der Pandemie war die Eröffnung erst jetzt.

Autos prallen nach Kollision auf B535 bei Plankstadt in Leitplanken: Die B535 ist am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Heidelberg wegen eines schweren Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Autos gesperrt worden.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.

Nur 3€ für 3 Monate!