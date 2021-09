Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

So haben die Mannheimer bei der Bundestagswahl abgestimmt: Rot ist wieder die dominierende Farbe in den Mannheimer Stadtbezirken - auch wenn sich ein Teil der Stadt grün färbt. Ein Blick auf das Mannheimer Wahlergebnis mit Grafiken und Karten.

Auch Sekmen, Stockmeier und Akbulut für Mannheim im Bundestag: Über die Landeslisten ihrer Parteien ziehen die Grüne Melis Sekmen, Konrad Stockmeier von der FDP und Gökay Akbulut von der Linken in den Bundestag ein. Damit sind vier Mannheimerinnen und Mannheimer im nächsten Bundestag vertreten.

Wirtschaftsverbände aus der Region fordern wettbewerbsfähige Klimapolitik: Die Bundestagswahl ist vorbei, jetzt muss eine Regierung gebildet werden. Von Wirtschaftsverbänden aus der Region kommen eindringliche Appelle.

Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests startet an Mannheimer Grundschulen: An Grundschulen in Mannheim startet ein Projekt mit einem "PCR-Lolli-Test". Die Handhabung für die Kinder gilt als einfach, die Testergebnisse sollen sicher sein.

Verletzte nach Schüssen auf dem Waldhof - Fluchtfahrzeug in Hessen gefunden: Sechs Personen wurden am Wochenende durch Schüsse vor einer Gaststätte in Mannheim-Waldhof verletzt. Das Fluchtauto wurde nun in Hessen entdeckt.

26-Jähriger wegen mehrfachen Überfalls vor Heidelberger Gericht: Hat ein 26-Jähriger zwischen Ende 2017 und Ende 2020 fünf Mal die selbe Tankstelle in der Bahnstadt überfallen? 4700 Euro soll er erbeutet haben. Nun hat der Prozess vor dem Landgericht Heidelberg begonnen.

