Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bundestagswahl: Die Auszählung im Wahlkreis Mannheim läuft. Wer sichert sich das Direktmandat? Wie vielen Zweitstimmen können die Parteien auf sich vereinen? Die Ergebnisse und aktuellen Entwicklungen im Wahlkreis Mannheim lesen Sie hier nach.

Bundestagswahl: Die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Heidelberg. Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen, die Auszählung der Stimmen läuft - auch im Wahlkreis Heidelberg. Dass es hier einen Generationenwechsel geben wird, ist bereits sicher.

Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal - falsche Stimmzettel in Oggersheim aufgetaucht: Wer sichert sich das Direktmandat? Wie viele Zweitstimmen holen die Parteien? Die Ergebnisse und aktuellen Entwicklungen im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal lesen Sie hier nach.

Alles Wichtige zur Bundestagswahl 2021 im Liveblog: Wer macht das Rennen bei der Bundestagswahl? Wir halten Sie mit allem Wissenswerten im Liveblog auf dem Laufenden.

Adler Mannheim eiskalt - 6:2-Sieg gegen Grizzlys Wolfsburg: Die Adler Mannheim haben am Sonntag das Auswärtsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 6:2 gewonnen. Borna Rendulic und Nicolas Krämmer trafen jeweils doppelt.

Messerstecher verletzt 18-Jährigen in Mannheim schwer: Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in Mannheim einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Beide waren vermutlich Teil einer Gruppe, die sich in der Stadt aufhielt.

Vermisster 24-Jähriger in Worms leblos aus dem Rhein geborgen: Ein 24 Jahre alter Vermisster ist am Sonntag in Worms tot aufgefunden worden. Er wurde leblos aus dem Rhein geborgen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann war seit dem Nachmittag vermisst worden.

Jetzt MM+ wählen: Alle Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl zum Angebotspreis lesen.

Nur 3€ für 3 Monate!